Hamdi Ayan, kurum ziyaretlerini sürdürüyor MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan kurum ziyaretlerini sürdürüyor. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında kurum ziyaretlerini sürdüren MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, PTT Başmüdürü Mehmet Yeşil’i makamında ziyaret etti. MHP Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Hamdi Ayan, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, İl ve belediye meclis üyeleri ve adayları ile birlikte, PTT Başmüdürü Mehmet Yeşil’i makamında ziyaret etti. Yeşil’le bir süre sohbet eden Ayan yürüttükleri seçim çalışmalarına dair bilgiler aktardı. Ayan, PTT Başmüdürü Mehmet Yeşil’i ziyaretinin ardından çalışanları da ofislerinde ziyaret etti.

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