Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal
Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenaze töreninde skandal bir olay yaşandı. Hamdi Alkan, cenaze sırasında tabuta sarıldığı sırada poz veren eşinin fotoğrafını çekti. Yaşanan olayın ardından 'Cenazede bile prim kasıyorlar' yorumları yapıldı.25 Haziran 2019 Salı 16:21
Tiyatrocu Enis Fosforoğlu, bugün toprağa verildi. Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde kızı, oğlu ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde Hamdi Alkan skandal bir kareye imza attı.
Öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı beklerken Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel tabutun başına gittiler. Hamdi Alkan, tabuta kapanıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel’in fotoğraflarını çekti. Görgüzel, ağladığı sırada poz vermeyi ihmal etmedi.
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