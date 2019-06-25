Hamdi Alkan'dan cenazede büyük skandal Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenaze töreninde skandal bir olay yaşandı. Hamdi Alkan, cenaze sırasında tabuta sarıldığı sırada poz veren eşinin fotoğrafını çekti. Yaşanan olayın ardından 'Cenazede bile prim kasıyorlar' yorumları yapıldı.

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu, bugün toprağa verildi. Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde kızı, oğlu ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde Hamdi Alkan skandal bir kareye imza attı. Öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı beklerken Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel tabutun başına gittiler. Hamdi Alkan, tabuta kapanıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel’in fotoğraflarını çekti. Görgüzel, ağladığı sırada poz vermeyi ihmal etmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.