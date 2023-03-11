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Avrupa Hamburg saldırganı bakın kim çıktı
Avrupa

Hamburg saldırganı bakın kim çıktı

Almanya'da önceki akşam Hamburg şehrindeki Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyen ve 7 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti. Kurbanların hepsinin Alman vatandaşı olduğu saldırıda, 8 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 13:44:00 - 2023-03-11 13:45:19
Hamburg saldırganı bakın kim çıktı

Saldırganın 35 yaşındaki Philipp F. olduğu ve 2014'ten beri Hamburg'da yaşadığı duyuruldu. Philipp F.'nin bir buçuk yıl öncesine kadar Yehova Şahitleri Topluluğu'nun bir üyesi olduğu ancak topluluktan gönüllü olarak ayrıldığı aktarıldı. İncelemenin sürdüğü ancak şu ana kadar elde edilen delillerin arasında olayın terör saldırısı olduğunu gösteren bir bulgunun yer almadığı kaydedildi. 

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