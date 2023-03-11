Hamburg saldırganı bakın kim çıktı

Saldırganın 35 yaşındaki Philipp F. olduğu ve 2014'ten beri Hamburg'da yaşadığı duyuruldu. Philipp F.'nin bir buçuk yıl öncesine kadar Yehova Şahitleri Topluluğu'nun bir üyesi olduğu ancak topluluktan gönüllü olarak ayrıldığı aktarıldı. İncelemenin sürdüğü ancak şu ana kadar elde edilen delillerin arasında olayın terör saldırısı olduğunu gösteren bir bulgunun yer almadığı kaydedildi.