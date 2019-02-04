Hamburg Havalimanı'nda grev Yer hizmetleri personelinin uyarı grevinden dolayı Hamburg Havalimanı'nda 72 uçuş iptal edildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Hamburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Verdi" ve "Komba" sendikalarının çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin, uyarı grevi yaptığı belirtildi. Açıklamada, grev dolayısıyla 72 uçuşun iptal edildiği ve bu nedenle yaklaşık 9 bin yolcunun mağdur olduğu kaydedildi. İşçiler, maaşlarına 275 avro zam yapılmasını talep ederken işveren, bu talebi yüksek buluyor.

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