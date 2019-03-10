Hamas'tan yeni Filistin hükümetinin "bölünmüşlüğü derinleştireceği" açıklaması Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum:"Abbas'ın hükümeti bölünmüşlüğü derinleştirecek. Halkımızın çıkarlarına hizmet etmeyecek. Batı Şeria'nın Gazze Şeridi'nden ayrılmasına da katkıda bulunacak"

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından görevlendirilen Fetih Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin kuracağı yeni hükümetin, "bölünmüşlüğü derinleştireceğini" öne sürdü.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, harekete bağlı Aksa kanalına yaptığı açıklamada, "Abbas'ın hükümeti bölünmüşlüğü derinleştirecek. Halkımızın çıkarlarına hizmet etmeyecek. Batı Şeria’nın Gazze Şeridi’nden ayrılmasına da katkıda bulunacak." dedi.

Berhum ayrıca, Hamas'ın ulusal birlik hükümetinin kurulmasının yanı sıra başkanlık ve yasama seçimlerinin yapılmasını desteklediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yaklaşık iki ay aradan sonra bugün Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi yeni Filistin hükümetini kurmakla görevlendirmişti.

Fetih Hareketi Merkez Konseyi, ocak ayı sonunda, Hamas ile yürütülen uzlaşı çabalarının başarısız olduğunu gerekçe göstererek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Filistinli örgütlerden bir hükümetin kurulması ve Fetih Merkez Konseyi üyelerinden birinin başbakan seçilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Filistin Devlet Başkanı Abbas da Fetih'in tavsiyesi üzerine 29 Ocak'ta Filistin Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Rami El-Hamdallah'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak göreve devam etmesini istemişti.



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