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Hamas'tan Venezuela'daki darbe girişimine kınama

25 Ocak 2019 Cuma 03:38
Hamas'tan Venezuela'daki darbe girişimine kınama

GAZZE (AA) - Hamas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik darbe girişimini kınadı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, darbe girişimi ve ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine açıkça müdahalesi kınandı.

Açıklamada, söz konusu müdahalenin, ABD'nin dünya halklarına ve onların seçimlerine karşı düşmanca politikalarının bir devamı olduğu ve bunun dünya barış ve güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, komplolara karşı direnen Venezuela halkı ile Filistin meselesine koşulsuz destek veren Venezuela hükümeti övüldü.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 03:38
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