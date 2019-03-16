0553 313 94 23

Hamas'tan, Türkiye'nin terör saldırısına karşı tavrına takdir

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri:- "İslam ümmeti, Türkiye'nin oynadığı ve ümmetin onuru ve saygınlığını koruyan bu rolle gurur duyuyor"

16 Mart 2019 Cumartesi 20:15
Hamas'tan, Türkiye'nin terör saldırısına karşı tavrına takdir

İSTANBUL (AA) - Hamas, Türkiye'nin Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarına karşı aldığı tavrı ve diplomatik düzeyde sarf ettiği çabayı takdir etti.

AA muhabirine konuşan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin söz konusu saldırılara karşı takındığı tutumu "seçkin" diye nitelendirdi.

Türkiye'nin olayı yakinen takip ettiğini, diplomatik ve politik düzeyde gerekli çabayı sarf ettiğini vurgulayan Ebu Zuhri, "İslam ümmeti, Türkiye'nin oynadığı ve ümmetin onuru ve saygınlığını koruyan bu rolle gurur duyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'i telefonla aradığını ve kendisine Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya göndereceğini ilettiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:15
  1. Hamas
  2. türkiye
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de ev kurşunlama iddiası
    1. Kayseri'de ev kurşunlama iddiası
    2. Avusturya'da "Irkçılığa Başkaldır"..
    3. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    4. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    8. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    9. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    10. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    11. Maçın ardından
    12. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    14. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    15. Şehit edilen Müslümanlar için..
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    17. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    18. İstanbul, Ayasofya önünde Yeni..
    19. "CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı"
    20. Erdoğan, kendisinin adını kullanarak..
    21. Güneş’in jokeri Adem Ljajic!
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    23. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    24. Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor..
    25. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    26. Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la..
    27. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    28. Necip 33 dakika sahada kaldı!
    29. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    30. Fenerbahçe'den CAS bilgilendirmesi
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler