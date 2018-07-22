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Hamas'tan Mescid-i Aksa açıklaması: Baskılar örgütlü ve sistematik...

Hamas, yüzlerce fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bu baskının "işgalci İsrail hükümeti ve ABD yönetimi tarafından yürütülen örgütlü ve sistematik din savaşı politikası" olduğu vurgulandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:48
Hamas'tan Mescid-i Aksa açıklaması: Baskılar örgütlü ve sistematik...

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bu baskının "işgalci İsrail hükümeti ve ABD yönetimi tarafından yürütülen örgütlü ve sistematik din savaşı politikası" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu politikaların Filistin ve İslam kimliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, İslam alemine, Aksa'yı başta Yahudileştirme olmak üzere tüm tehlikelerden koruma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria, Kudüs ve İsrail'de bulunan Filistin halkı da İsrail'in ırkçı saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'ya gitmeye çağrıldı.

"BASKIN "YAHUDİ ULUS DEVLET" YASASININ İLK UYGULAMASIDIR"

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik söz konusu baskını, "Yahudi ulus devlet" yasasının ilk uygulaması, Kudüs sakinlerine ve mukaddesata yönelik saldırıların yeni döneminin başlangıcı olarak değerlendirdi.

Aruri, Filistin halkının büyük tepki gösterdiği Mescid-i Aksa'daki elektronik kapı uygulamasının (Temmuz 2017) üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Halkımızın Aksa'nın kutsallığına zarar verecek girişimlere izin vermeyeceğine eminiz." ifadesini kullandı.

İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce fanatik Yahudi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:48
  1. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı
  2. Salih el-Aruri

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