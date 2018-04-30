Hamas'tan seçim çağrısı: Bu bir komplodur

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yönetimde tek başına bulunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, ulusal ilkelere bağlı olarak meşruiyetin yenilenmesi için acilen seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Heniyye, bugün başlaması planlanan Filistin Ulusal Konseyi toplantısı öncesi Gazze'de basına yaptığı açıklamada, "Yönetimin tek elde toplanması durumu devam ederse, Filistin meselesini muhafaza etmek, halkın değişmez ilkeleri ile yüksek çıkarlarını korumak ve gerçek bir temsil için bazı net tavırlar almak zorunda kalacağız. Bu da tüm ulusal taraflarla istişare içinde olacaktır." dedi.

Hamas'ın bu kısır döngüde yer almayı kabul etmediğini vurgulayan Heniyye, FKÖ'nün yönetimde tek başına bulunmasını reddettiklerini, buna karşı kapsayıcı ulusal projeler yararına yeni bir tutum oluşturmak için çalışacaklarını aktardı.

Heniyye, FKÖ yetkililerinin "Filistinlilerin yüzlerine kapıları kapatmaya" devam etmesi halinde örgüte yönelik bakış açılarını gözden geçireceklerini ifade ederek, "Yönetim ve FKÖ kurumları, Kahire ile Beyrut'ta imzalanan anlaşmalara göre, bir ulusal uzlaşı kapsamında yeniden inşa edilmeli." diye konuştu.

"FİLİSTİN MESELESİNE KARŞI KOMPLODUR"

Filistin yönetiminin, işgal güçleriyle mücadelede ulusal birliğin inşa edilmesi için ciddi ve doğru bir tavırdan kaçınmasının, onları Filistin halkı ile yollarını ayırmaya sevk edeceğine dikkati çeken Hamas lideri, şunları söyledi:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu toplantıyı Ulusal Konsey liderliğinden kaynaklanan bir meşruiyet ve ulusal kararların tekelini elinde bulundurma hedefiyle düzenlemek istiyor. Bu toplantı, bilinçli ya da bilinçsiz, Filistin meselesine karşı komplo çerçevesindedir."

Heniyye, FKÖ'nün tüm ulusu kapsamayan sınırlı bir alanda toplanma ısrarının Filistin'deki krizi büyütmekten başka bir sonuca ulaşmayacağını kaydetti.

Filistin meselesini tasfiye girişimleriyle mücadele kapsamında Filistin birliğinin sağlanması için kendilerinden istenen tüm güvenceleri verdiklerinin altını çizen Heniyye, "Dışlama ve yönetimi tekelleştirme politikası olmadan, tüm Filistinlileri kapsayan bir Ulusal Konsey gerçekleştirilmesini istedik." dedi.

SEÇİM ÇAĞRISI

"Hamas, Ulusal Konsey'in bu oturumunda alınan kararları tanımayacak." diyen Heniyye, "Ulusal ilkelere bağlı kalarak, meşruiyetin yenilenmesi için acilen tüm halkın katılacağı, başkanlık, genel ve ulusal konsey seçimleri yapılmalı." çağrısında bulundu.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Hamas lideri ayrıca, öncelikli stratejilerinin ABD'nin sunduğu "yüzyılın anlaşması" projesinin yürürlüğe geçirilmesine izin verilmemesi olduğuna işaret ederek, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" faaliyetlerinin devam etmesi, Gazze'nin dışına genişlemesi ve ablukanın kaldırılmasının, "değişmez ulusal kararları" olduğunu söyledi.

Bu faaliyetlerle, Filistin'in yeniden önem atfedilen bir mesele haline geldiğini kaydeden Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü ile ablukanın kırılmasını Gazze için "nitelikli bir sıçrayış" olarak değerlendirdi.

- Başbakan Hamdallah'ın aracına yönelik saldırı

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıya da değinen Heniyye, "Bu saldırı, Filistin uzlaşısını havaya uçurmayı hedefliyordu." dedi.

Heniyye, bu saldırıyla Gazze'ye karşı bir dizi yaptırım uygulanmasının amaçlandığını belirterek, Gazze'nin çok tehlikeli bir plana maruz kaldığını ancak güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla bunun başarısızlığa uğratıldığını sözlerine ekledi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

FKÖ'nün en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi'nin bugün Ramallah'ta başlaması planlanan oturumlarının 3 Mayıs'a kadar devam etmesi öngörülüyor.