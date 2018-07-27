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Hamas'tan o saldırıya açıklama: Doğal tepki

Hamas, Doğu Kudüs'te üç İsraillinin yaralanması ve bir Filistinlinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyı, "İsrail'in işlediği suçlar karşısında verilen doğal bir tepki" şeklinde nitelendirdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:21
Hamas'tan o saldırıya açıklama: Doğal tepki

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, üç İsrailliyi "bıçaklayarak yaraladığı" iddia edilen bir Filistinlinin olay yerinde vurularak öldürülmesine ilişkin, bunun, işgal güçlerinin, Filistin halkına karşı işlediği suçlara verilen doğal bir tepki ve süregelen intifadanın devamı olduğunu aktardı.  

Kanu, silahlı ve barışçıl direnişin her şekilde devam edeceğini kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde dün "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğü, 3 İsraillinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesi ise Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin İsrailli bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydetmişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 08:21
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. bıçaklı saldırı
  4. israil

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