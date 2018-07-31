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Hamas: Mısır'ın uzlaşı teklifine bağlıyız!

Filistin İslami direniş hareketi Hamas, Mısır'ın hazırladığı "Filistin uzlaşı metni"ne bağlı olduklarını herhangi bir değişimi ise kabul etmeyeceklerini açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 07:33
Hamas: Mısır'ın uzlaşı teklifine bağlıyız!

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamas yetkilisi, AA muhabirine, hareketin "Mısır'ın sunmuş olduğu uzlaşı teklifine bağlı olduğunu" söyledi.  

Yetkili, uzlaşı teklifindeki maddeler üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını da Mısır makamlarının garanti ettiğini belirtti. 

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri başkanlığında,Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Rışık, Hisam Bedran, Halil el-Hayye ve Ruhi Muşteha'dan oluşan heyet, "Filistin meselesiyle" ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Mısır tarafından sunulan ve en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulmasını da öngören Filistin uzlaşı teklifi, 4 aşama ve 10 maddeden oluşuyor. Hamas Hareketi 17 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, teklifin kendileri tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

Teklif, Filistin yönetimi tarafından başta memur maaşlarının ödenmesi olmak üzere Gazze'ye uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını da içeriyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 07:33
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  3. hamas
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