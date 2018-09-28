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Hamas'tan Mahmud Abbas'a sert eleştiri

Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BMGK'daki konuşmasını eleştirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:44
Hamas'tan Mahmud Abbas'a sert eleştiri

Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına cevap verdi.  

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Abbas'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin'deki bölünmüşlüğü sonlandırmayı hedefleyen görüşmeler için son bir fırsat olduğu imasına değinildi.

Açıklamada, Abbas'a uzlaşı anlaşmalarını uygulaması çağrısında bulunuldu.

Abbas'tan, özellikle 2011'deki başta olmak üzere aralarında yapılan anlaşmaların uygulanması yönünde Filistin'deki tüm grupların ve halkın sesine kulak vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, ülke içinde ortaklık kuralına göre düzenleme yapması talebinde bulunuldu.

"GAZZE'DEN AYRILMANIN İLANI OLARAK KULLANDI"

Abbas'ın konuşmasına ilişkin, "BM Genel Kurulu kürsüsünü Gazze'den ayrılmanın ilanı olarak kullandı." nitelemesi yapılan açıklamada, ayrıca Mahmud Abbas'ın Gazze halkına daha fazla tehditlerde bulunduğu, böylece uzlaşının geleceğini ve Filistin ulusal dokusunu tehlikeye attığı savunuldu. 

"OSLO ANLAŞMASI DURDURULMALI"

Açıklamada, İsrail'le 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nın başarısız olduğu, Filistin davasına büyük zarar verdiğini belirtilerek, Abbas'tan söz konusu anlaşmayı durdurması istendi.

Ayrıca açıklamada, "Ulusal değişmezlerimize bağlı kalarak haklarımızın geri alınması için ulusal ortak kabul kuralına dayalı siyasi bir program içinde uzlaşı olmalıdır. İşgal güçleriyle her türlü güvenlik koordinesi ve iş birliğinin derhal durdurulması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Filistin'deki bölünmüşlüğü sona erdirmek ve uzlaşmayı sağlamak için samimi ve güçlü çabalar sarf ettiğini, gelecek günlerde uzlaşıya dair son turların atılacağını kaydetmiş ve "Bundan sonra bizim yapacağımız başka şeyler olacak." diyerek imalı uyarıda bulunmuştu.

Mısır aracılığıyla Kahire'de yürütülen görüşmelerin ardından 12 Ekim 2017'de Gazze ile Ramallah arasında imzalanan anlaşma gereği Batı Şeria'da olduğu gibi yönetim Gazze'de Filistin hükümetine devredilecekti. Atılan imzaların ardından uygulama safhasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu söz konusu anlaşma yerine getirilemedi. Ramallah'taki Filistin hükümeti, Hamas'ı Gazze'de yönetimi teslim etmemekle suçluyor. Hamas ise Ramallah yönetimini anlaşma şartlarını yerine getirmemekle itham ediyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:44
  1. Hamas
  2. Mahmud Abbas
  3. BMGK
  4. Mahmud Abbas BM konuşması

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