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Hamas'tan Mahmud Abbas'a red: Sonuçları tanımıyoruz

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen ve Mahmud Abbas yeniden Filistin Devlet Başkanı seçildiği Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı'nın sonuçlarını reddetti.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:14
Hamas'tan Mahmud Abbas'a red: Sonuçları tanımıyoruz

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın düzenlediği Ulusal Konsey toplantısının sonuçlarını tanımadıklarını, toplantının halkı temsil etmediğini ve en ufak demokrasiden yoksun olduğunu ifade etti.

Filistinli tüm gruplar ve güçlerle ulusal projeyi korumak ve ona dokunulmasını engellemek için çalışacaklarını dile getiren Berhum, Abbas'ı Filistin birliğini sağlama çabalarını başarısız kılmakla suçladı.

Berhum, Abbas'ın "keyfine göre" bir yürütme komitesi kurduğunu ve bu komitenin, aralarında "yüzyılın anlaşması" olarak adlandırılan plan da dahil herhangi bir tasfiye projesini uygulamaya hazır olduğunu savundu.

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ 23. DÖNEM TOPLANTISI

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazartesi başlayan ve 4 gün süren Filistin Ulusal Konseyi'nin 23. Dönem Toplantısı'nda, Abbas yeniden Filistin Devlet Başkanı seçilmişti. Toplantıda ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Yönetim Kurulu ve Merkez Komitesi üyeleri de seçilmişti.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü güçlendireceği gerekçesiyle toplantıyı boykot etmişti.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen 'geçiş dönemi' ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır" ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, FKÖ Yönetim Kurulunun, "1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar" İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirildiği belirtilmişti.

OSLO, KAHİRE ve WASHINGTON ANLAŞMALARI

İsrail ile FKÖ arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması ile FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle "Geçici Filistin Yönetimi"nin kurulmasına karar verilmişti.

Filistin ile İsrail taraflarının 1994'te Mısır'ın başkenti Kahire'de imzaladığı anlaşmayla geçiş dönemi resmen başlamıştı.

1995'te ise Washington'da Gazze Şeridi ve Batı Şeria konusunda İsrail-Filistin Geçici Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, söz konusu bölgelerde sivil İsrail idaresinin feshi ve askeri hükümetinin geri çekilmesi ve yetkinin Filistin Geçici Özerk Yönetimine devrini öngörüyordu.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:14
  1. Filistin Kurtuluş Örgütü
  2. Filistin Ulusal Konseyi
  3. Mahmud Abbas
  4. Hamas

YORUM YAZ

  • SHERSHER2 sa önce
    TABII KI TEROR ORGUTU HAMAS dunyaca biliner bir buyyyuk demokrasiyi kendine tamaen benimsemis bir orgut oldugundan dolayi baskalarini demokrasiye aykiri davranistan dolayi sucluyor.NE DUNYA OLDU BU DUNYA
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