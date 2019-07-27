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Hamas'tan Lübnan Çalışma Bakanı'nın "çalışma izni" kararına tepki

27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:28
Hamas'tan Lübnan Çalışma Bakanı'nın "çalışma izni" kararına tepki

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman'ın geçen ay uygulamaya koyduğu ülkedeki yabancılardan "çalışma izni" istenmesine ilişkin kararını Filistinlilerin "mülteci" statüsünü etkileyeceği için kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Hayye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan halkın, Lübnan Çalışma Bakanı Süleyman'ın Filistinli mültecilere ilişkin kararını ve Lübnan'ın Yüzyılın Anlaşması'na onay veren bir ülke olmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Hayye, Lübnan'dan tüm unsurlarıyla kararından geri dönmesi için bakana baskı yapmasını beklediklerini kaydetti.

- Kudüs'teki yıkımlar

Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkılmasına da değinen Hayye, İsrail'i kınayarak, "Vadi El-Hummus'ta olanlar, Yüzyılın Anlaşması'nın bir parçasıdır. Kudüs çevresinde Filistin varlığının yok edilmesi, Yüzyılın Anlaşması'nın kabullenilmesidir." dedi.

Hayye, Kudüs'e yönelik ihlallerin kırmızı çizgileri olduğunu göstermek için Filistinli unsurların ortak duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için geçen ay uygulamaya koyduğu "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı" kapsamında diğer yabancılar gibi Filistinlilerden de "çalışma izni" istenmesi, "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle Filistinlilerin protestosuna neden oluyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde güvenlik gerekçesiyle en az 70 daireden oluşan 10 binanın yıkımına karar vermişti.

Kararın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine yapılan başvurular reddedilmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:28
  1. çalışma izni kararı
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