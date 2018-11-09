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Hamas'tan kritik İsrail açıklaması: Anlaşma yok

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 22:55
Hamas'tan kritik İsrail açıklaması: Anlaşma yok

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın hafifletilmesi ve ateşkes konusundaki mutabakatın İsrail ile değil Hamas, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında gerçekleştiğini söyledi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Sinvar düzenlediği basın toplantısında, "Bizimle işgalciler arasında bir anlaşma yok. Mısır, Katar ve BM ile aramızda Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi ve kaldırılması konusunda mutabakat var." dedi.

Sinvar, İsrail ablukası kırılana, dönüşler gerçekleşene ve Filistin kurtulana kadar Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin devam edeceğini vurguladı.

"Esas derdimiz ablukayı kırmak"

Filistin uzlaşısı hakkında ise "Halkımızın yükünü azalttıkça birlik ve ortaklık temeline dayanan daha gerçek uzlaşı için daha iyi fırsatlar olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Sinvar şöyle devam etti:

"Esas derdimiz ablukayı kırmak, halkımıza özgür ve onurlu bir yaşam sağlamaktır. Sonra özgürlük ve geri dönüş projesini tamamlamak için harekete geçmek. Ancak bunun ilk adımı Filistin bölünmüşlüğünün bitmesidir."

Amaç ateşkes sağlanması

Mısır, Katar ve BM bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.

Mısır güvenlik heyeti, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

Filistinli kaynaklar, ara buluculuk faaliyetleri yürüten Mısır istihbaratının, ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini aktarmıştı.

İsrail ile Gazze sınırı yakınındaki eylemlerin durdurulması karşılığında Gazze ablukasının hafifletilmesinin, muhtemel anlaşma kapsamında olması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:55
  1. Hamas
  2. İsrail
  3. Filistin

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