Hamas'tan Katolik rahibin uzlaşı girişimine destek

GAZZE (AA) - Hamas, Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik rahip Manuel Musellem'in Filistin'de bölünmenin son bulması ve Yüzyılın Anlaşması'yla mücadele için başlattığı girişime destek verdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas ve Fetih uzlaşısında rol oynayan Manuel Musellem'in geçen pazartesi başlattığı girişimden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu girişimi takdir ediyor ve bunu, ulusal ortaklığın güçlendirilmesi, safların birleştirilmesi, birliğin sağlanması, bölünmenin son bulması ve ulusal kurumların yeniden inşası için ciddi bir adım olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Diğer ulusal girişimlerin yanı sıra bu girişimin de değerlendirilerek Filistin davasının korunması ve halkın direniş fırsatlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada ayrıca, Filistin davasının tasfiye edilmesi çabaları ve muhtemel meydan okumalarla mücadele için imzalanan uzlaşı anlaşmasının uygulanması istendi.

Katolik rahip Manuel Musellem'in başlattığı girişim, Filistin siyasetinin genel yönelimini belirlemek için Filistin Ulusal Konseyi seçimleri aracılığıyla Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yeniden inşasını içeriyor.

Musellem, pazartesi düzenlediği basın toplantısında, bu girişimin Filistinlileri bölünmüşlük ortamından kurtarabileceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını boşa çıkaracağını ve direniş çabalarını kolaylaştıracağını kaydetmişti.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri de söz konusu girişimle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonra bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığını söylemişti.













