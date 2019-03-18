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Hamas'tan, İsrailli yetkililerle görüşme haberlerine yalanlama

18 Mart 2019 Pazartesi 18:21
Hamas'tan, İsrailli yetkililerle görüşme haberlerine yalanlama

GAZZE (AA) - Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptığını yalanladı.

Hareketin sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, Hamas yetkilileri ile İsrailliler arasında Kahire'de görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Kasım, bu tür yalan haberlerin gündem yapılmasını, hareketin imajını zedeleme yönündeki umutsuz çırpınışlar olarak nitelendirdi.

"Independentarabia" sitesinde önceki gün yer alan haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman'ın, aralarında Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk'un da olduğu Hamas yetkilileriyle geçen hafta Kahire'de görüştüğü öne sürülmüştü. Haberde, söz konusu görüşmenin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in arabuluculuğunda gerçekleştiği kaydedilmişti.

Mısır, Katar ve BM, bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:21
  1. Hamas
  2. İsrail
  3. Kahire

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