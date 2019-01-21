Hamas'tan İsrail'e UNRWA uyarısı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulları kapatma kararının tehlikeli bir adım olduğu uyarısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "UNRWA'ya bağlı okulları kapatmak, Filistinli mültecilerin varlığına yönelik ciddi ve tehlikeli bir karardır. Bu, Filistin davasının tasfiyesi için siyonistlerin bir planıdır." ifadelerine yer verdi.

Bu tür tehlikeli adımları engellemek için Filistin halkının tüm gücüyle çalışması gerektiğini belirten Berhum, UNRWA'ya Filistin ve Kudüs halkına hizmet vermeye devam etmesi ve alınacak kararlara uymaması çağrısında bulundu.

İsrail basınında İsrail Güvenlik Konseyi'nin UNRWA'nın Filistinli mülteciler için okul açma yetkisini iptal ettiğine yönelik haberler yer almıştı.



Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat da geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, "UNRWA, yabancı bir kuruluş; gereksiz ve çok başarısız. Onları Kudüs'ten çıkarmak niyetindeyim." ifadelerini kullanmıştı.