Hamas'tan "İsrail esir takasına hazır değil" mesajı

GAZZE (AA) - Hamas İsrail'in esir takası için hazır olmadığını açıkladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail esir takası için hazır değil." dedi.

Fevzi, takas konusunda esir İsrail askerlerinin dosyasında yeni bir gelişmenin olmadığını ifade etti.

Londra merkezli El Arabiya El Cedid gazetesinin bugün yayımlanan ve kimliği açıklanmayan Hamaslı yetkililere dayandırılan haberinde, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için dolaylı görüşmelerin yeniden başladığı öne sürülmüştü.

- Hamas'ın elindeki İsrailli esirler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.



