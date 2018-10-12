Hamas’tan işgal devleti İsrail ile ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması karşılığında İsrail'le ateşkes anlaşmasına varmak için birçok tarafla çalışma içinde olduklarını açıkladı.

Heniyye, İstanbul'da Filistin meselesini masaya yatırmak üzere düzenlenen 10'uncu Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'na telekonferansla bağlandı.

İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ablukanın Filistinlilerin hayatında ciddi ve derin etkiler bıraktığını belirten Heniyye, "Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere birçok tarafla Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması karşılığında İsrail'le ateşkes anlaşmasına varmak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bu konuda hiçbir siyasi bedel içermeyen ve ABD'nin Gazze ile Batı Şeria'nın birliğine kasteden, "Yüzyılın Anlaşması" planının parçası olmayacak bir anlaşmaya hazır olduklarını ifade eden Heniyye, şunları söyledi:

"İsrail'le ateşkesin hiçbir siyasi bedeli olmayacak. Sözümüzde duracağımıza, taviz vermeyeceğimize, ihanet etmeyeceğimize ve ödün vermeyeceğimize dair İslam ümmetine söz veriyoruz. Şüpheli Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmediğimizi ve bunu kabul eden herkesin ulusal safların dışında olacağını vurguluyoruz."

Heniyye, ABD'nin söz konusu planına karşı İslam ülkelerinin liderleri tarafından güçlü bir direnme sergilenmesi gerektiğini söyledi.

İslam ve Arap dünyasına Filistin'e destek çağrısı

Gazze ablukasının kaldırılması için barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine de devam ettiklerini hatırlatan Heniyye, İslam ve Arap ülkelerinden Filistin davasındaki değişmezlerin korunması için destek ve çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

İsmail Heniyye, tüm Filistin halkının Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleri ve İsrail'in "Ayrım Duvarı" karşısında direnen kişilerle dayanışma içinde olması gerektiğini, aynı şekilde Gazze'deki ablukanın kaldırılması için de tüm Filistinlilerin dayanışmasına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

10'uncu Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu

İstanbul'da bugün başlayan 10'uncu Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'nda Filistin meselesi masaya yatırılıyor.

Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi ile Kudüs ve Filistin İçin Küresel Koalisyonu'nun iş birliğinde "Önder Ümmet Kudüs'e Dönecek" başlığı altında organize edilen foruma Arap ve İslam dünyasından 700'den fazla kişi katılıyor.

İki gün sürecek forumda Hamas lideri Heniyye'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Yurt dışında Yaşayan Alimler Birliği Başkanı Munir Şefik, Kuveytli Düşünür Tarık es-Suveydan, eski Hamas Başkanı Halid Meşal, Parlamentolararası Kudüs Platformu'ndan Nureddin Nebati, Senegalli Düşünür Muhammed Said Pa gibi birçok önemli isim de yer alıyor.