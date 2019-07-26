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Hamas'tan İran ziyareti için "tarihi ve stratejik" değerlendirmesi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri:- "İran ile ilişkimiz, siyonist projeyi reddeden halklar, hükümetler ve partilerle yakın olan ittifakımızın bir parçasıdır. İran ile ilişkimiz hiçbir Arap veya Müslüman'a yönelik değil, işgale karşı çabaların birleştirilmesi kapsamındadır"

26 Temmuz 2019 Cuma 01:34
Hamas'tan İran ziyareti için "tarihi ve stratejik" değerlendirmesi

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Hamas heyetinin İran'a gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi ve stratejik" olarak nitelendirdi.

Hamas'a ait El-Aksa televizyon kanalına konuşan Aruri, "tarihi ve stratejik" olarak nitelendirdiği Hamas heyetinin İran ziyaretinin, Filistin davası ve bölgenin son derece tehlikeli, karmaşık ve hassas süreçten geçtiği dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aruri, "İran ile ilişkimiz, siyonist projeyi reddeden halklar, hükümetler ve partilerle yakın olan ittifakımızın bir parçasıdır. İran ile ilişkimiz hiçbir Arap veya Müslüman'a yönelik değil, işgale karşı çabaların birleştirilmesi kapsamındadır. Bizler, İran, Mısır ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bu ülkenin tüm bileşenleri için savunma hattındayız." ifadelerini kullandı.

Aruri, siyonizm ve bölgeyi İsrail işgaline uygun dizayn etmeye çalışan ABD hegemonyasına karşı direniş için İran ile tek yönlü ilişkiyi geliştirmek istediklerini Tahran'a net şekilde açıkladıklarını söyledi.

İran'ın Gazze'ye destek sunmaktan çekinmediğini dile getiren Aruri, ablukaya rağmen her türlü desteği sunmaya hazır olduklarına işaret etti.

Aruri, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planına ilişkin Arap ve İslam dünyası halklarının bu yönde oluşturulacak, İsrail'in de içinde bulunduğu yeni eksenin karşısında olduğunu vurguladı.

Aruri, bu yeni eksenin Orta Doğu'da İsrail'i normalleştirmeye çalıştığına dikkati çekti.

- Hamas'ın İran ziyareti

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, cumartesi günü başlayan dört günlük ziyaret kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya gelmişti.

İran devlet medyasına göre de Hamas heyeti ile görüşen Şemhani, isim vermeden bazı Arap ülkelerini Filistin direniş grupları ile destekçileri arasında ihtilaf çıkarmak ve İsrail ile iş birliği yapmakla suçlamıştı.

Hamas heyeti, ayrıca İran lideri Ali Hamaney ve İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile görüşmüştü.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 01:34
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