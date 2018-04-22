Hamas’tan intikam yemini

Münübe Yılmaz

Hamas, Cumartesi günü, Malezya’da arabası ile sabah namazına giderken silahlı saldırıya uğrayan Filistinli mühendis Fadi Muhammed Al-Batsh’in ölümünden Mossad’ı suçlayarak intikam yemini etti. 10 yıldır Malezya’da yaşayan evli ve iki çocuk babası roket mühendisi Al-Batsh’in, sabahın erken saatlerinde namaza gitmek üzere evinden ayrılmasından sonra, arabasının içerisindeyken iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak vefat etmesinden sonra açıklama yapan Hamas lideri İsmail Haniyeh, İsrail’İ suçlayarak, bu saldırının arkasında Mossad ajanlarının olduğunu dile getirdi. “ Bu vahşi, korkunç cinayetin arkasında Mossad’ın olduğunu biliyoruz. Artık Mossad ile aramızda kapanmayacak bir hesap açıldı” diyen Haniyeh, Malezya’da yerel bir camide gönüllü imamlık yapan 35 yaşındaki Gazze doğumlu Batsh’in, Filistin’in başarılı genç bilim adamları topluluğunun üyelerinden olduğunu belirtti. En son, kontrollü dron geliştirilmesi üzerine bir makale yazıp yayımlayan Batsh’in Hamas için roket ve drone geliştirme faaliyetlerinde aktif rolü olduğunu yazan İsrail medyası ise Batsh’in, Malezya’ya gönderilme sebebinin de teknik eğitim olduğunu iddia etti. Malezya başbakan yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi konu ile ilgili, hükümetin Filistinli mühendisin ölümünde yabancı bir ajanın müdahil olup olmadığı konusunda arştırma başlattıklarını açıkladı.