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Hamas'tan "Gazze'de Fetih mensuplarına gözaltı" iddialarına yalanlama

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm:"Fetih hareketinin, 'Gazze'deki mensuplarına yönelik gözaltılar olduğu' yönündeki iftiralarını şaşkınlıkla karşıladık. Hiçbir Fetih mensubu gözaltına alınmış değil"

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:06
Hamas'tan "Gazze'de Fetih mensuplarına gözaltı" iddialarına yalanlama

GAZZE (AA) - Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "Fetih hareketi mensuplarının gözaltına alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih hareketinin, 'Gazze'deki mensuplarına yönelik gözaltılar olduğu' yönündeki iftiralarını şaşkınlıkla karşıladık. Hiçbir Fetih mensubu gözaltına alınmış değil." ifadelerini kullandı.

Bezm, Gazze'nin çeşitli kentlerinde 38 kişinin rutin güvenlik uygulamaları kapsamında emniyet merkezlerine çağrıldığını ancak bu kişilerin tümünün kısa süre içinde serbest bırakıldığını kaydetti.

Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki emniyet birimlerinin (Hamas'a bağlı), dün akşamdan bu yana 500'den fazla Fetih yöneticisi ve mensubunu gözaltına aldığını" öne sürmüştü.

Söz konusu gözaltıların "Fetih hareketi mensuplarının, hareketin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenleme ısrarı" nedeniyle yaşandığını ileri süren Ebu Seyf, Gazze'deki emniyet birimlerinin yıl dönümü etkinlikleri için kullanılacak çeşitli materyallere de el koyduğu ifade etmişti.

Fetih hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat önderliğinde kurulmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:06
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