Hamas'tan Gazze'de devlet kurulmasına izin verilmeyeceği vurgusu

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nde devlet kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Hamas Hareketi'nin, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin birinci yılını değerlendirmek ve ABD'nin henüz açıklanmayan "Yüzyılın Anlaşması" projesine karşı ortak duruş sergilenmesi amacıyla diğer Filistinli gruplar ve Gazze'nin önde gelen isimleriyle düzenlenen toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

"Gazze'de silah zoruyla bile olsa bir devlet kurulmasını önleyeceğimizi teyit ettik." diyen Kasım, imzalanan anlaşmalara uygun olarak ulusal birliği sağlamaktan başka seçeneğin olmadığını, ulusal birlik hükümetinin kurulması için de çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Yüzyılın Anlaşması projesi yürürlüğe girmeyecek"

Kasım "Yüzyılın Anlaşması projesi yürülüğe girmeyecek. Kimse bunu Filistin halkına dayatamaz. ABD yönetimi, Filistin davamızın kutsal olduğunu anlamalı." diye konuştu.

Mısır'ın arabuluculuğuyla devam eden İsrail ile ateşkes görüşmelerinin Filistinli gruplar arasında uzlaşma ve ulusal birliğin tamamlanmasına alternatif olmadığını ifade eden Kasım, İsrail ile dolaylı olarak devam eden ateşkes görüşmelerinin geri dönüş yürüyüşlerinin durdurulmasını kapsamadığını vurguladı.

Kasım, Mısır'a Filistinli gruplarca imzalanan 2011 Kahire Anlaşması ile Ocak 2017'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda arabuluculuk rolünü sürdürmesi çağrısında bulundu.

Mısır heyeti Hamas ve Fetih yetkilileriyle "ulusal uzlaşı", Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise "ateşkes" konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'dan fazla Filistinli şehit oldu.