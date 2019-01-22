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Hamas'tan Filistin yönetimine "genel seçim" tepkisi

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım:"Filistin yönetimi ve Fetih hareketinin genel seçimlere gidilmesi yönündeki açıklamaları Filistin yasalarını ve uzlaşı anlaşmalarını ihlal ediyor"

22 Ocak 2019 Salı 20:20
Hamas'tan Filistin yönetimine "genel seçim" tepkisi

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin yönetiminin genel seçimlere gidileceği yönündeki açıklamalarına "Filistin uzlaşı anlaşmalarını ihlal ettiğini" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tüm grupların devlet başkanlığı, genel seçimler ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin eş zamanlı olarak ve ulusal uzlaşı çerçevesinde yapılması konusunda anlaştığına işaret ederek, "Filistin yönetimi ve Fetih hareketinin genel seçimlere gidilmesi yönündeki açıklamaları Filistin yasalarını ve uzlaşı anlaşmalarını ihlal ediyor." dedi.

Kasım, söz konusu seçimlerin, Filistinli gruplar tarafından daha önce mutabık kalındığı şekliyle yapılması gerektiğini ifade etti.

- Abbas'ın meclisi feshi ve seçim çağrısı

Geçen ay Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Anayasa Mahkemesinin meclisi feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Fetih hareketi yöneticileri de seçimlere girmeye hazır oldukları yönünde açıklamalar yapmıştı.

Filistin Anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

Filistin genelinde yapılan bu seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Seçimin ardından Haziran 2007'de Hamas ile Fetih güçleri arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalar başladı. Yaşanan çatışmalar sonrasında Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini eline geçirirken, Fetih ise Batı Şeria'yı yönetmeye devam etti.

Bu gelişmenin ardından Gazze ve Batı Şeria'da iki farklı hükümet bulunması nedeniyle genel seçimler 2006'dan bu yana yapılamadı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:20
  1. Filistin
  2. genel seçim
  3. Hamas

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