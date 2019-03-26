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Hamas'tan "Filistin direnişi halkı koruma hakkını kullanıyor" açıklaması

26 Mart 2019 Salı 15:30
Hamas'tan "Filistin direnişi halkı koruma hakkını kullanıyor" açıklaması

GAZZE (AA) - Hamas, "Filistin direnişinin, İsrail saldırganlığına karşı halkı koruma hakkını kullandığını" belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Filistin direnişi, bu hakkı kullanacak. İsrail, halkımıza her saldırdığında bunu yapmak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin özgür ve onurlu yaşam hakkını geri alacağını ve İsrail ablukasını kıracağını vurgulayan Kasım, Gazze'ye düzenlenen saldırılar karşısında Filistinli direniş gruplarının sergilediği "birlikten" övgüyle söz etti.

Kasım, açıklamasında ayrıca halkın Filistin direnişine verdiği desteğe de dikkati çekti.

Gazze'den atılan bir roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar İsrail saldırılarına roketle karşılık verirken, bölgede tansiyon yeniden yükselmişti.

Hamas, dün yerel saatle 22.00'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak bu duyuruya rağmen İsrail bombardımanı devam etmişti.

İsrail saldırılarının devam etmesi üzerine, Gazze'den de İsrail tarafına roket atışları sürmüştü.

İsrail saldırılarının son bulduğu saat 06.00'dan bu yana Gazze'den herhangi bir saldırı rapor edilmezken, İsrail uçaklarının bölgedeki uçuşlarının devam ettiği belirtilmişti.






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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:30
  1. Filistin
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