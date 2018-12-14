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Hamas'tan El Halil'deki gösteriye "müdahale tepkisi"

14 Aralık 2018 Cuma 17:02
Hamas'tan El Halil'deki gösteriye "müdahale tepkisi"

EL HALİL (AA) - Hamas Hareketi, Filistin emniyet birimlerini, kuruluşunun 31. yıl dönümü münasebetiyle El Halil kentinde düzenlediği yürüyüşe müdahale etmekle suçladı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Filistin emniyet birimlerinin Hamas'ın Batı Şeria'daki El Halil kentinde düzenlediği yürüyüşe müdahale ederek, kadınlara saldırdığı ve katılımcılardan bazılarını gözaltına aldığı ifade edildi.

Yürüyüşe katılanlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin emniyet güçlerinin kadınların çığlıkları arasında bazı katılımcıları gözaltına aldığı yer alıyor.

Filistin emniyet birimlerinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

14 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:02
  1. El Halil
  2. Filistin
  3. Filistin güvenlik güçleri
  4. Hamas

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