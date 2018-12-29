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Hamas'tan devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'e yalanlama

Hamas, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, mahkemede şahitlik yaptığı sırada, 25 Ocak 2011 devriminde silahlı kişilerin Gazze'den Mısır'a sızarak hapishanelerin baskınına katıldığı yönündeki iddialarını yalanladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:06
Hamas'tan devrik Cumhurbaşkanı Mübarek'e yalanlama

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mübarek'in, mahkemede şahitlik yaparken Hamas'ın 25 Ocak devrimi sırasında Mısırlı, Filistinli ve Arap mahkumları kurtarmak için Kahire'ye 800 elemanını gönderdiği yöndeki ifadesini kesinlikle reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın, Mısır'ın iç işlerine karıştırılması kınanan açıklamada, Hamas'ın, Mısır dahil olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine karışmama prensibine bağlı kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Mübarek, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler baskını" davasının çarşamba günkü duruşmasına "tanık" olarak katılmıştı.

Duruşma sırasında İhvan, İran ve Hamas'ın 25 Ocak devrimindeki rolüyle ilgili soruları yanıtlayan Mübarek, ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili konulardaki soruları yanıtsız bırakmıştı.

Dönemin Genel İstihbarat Müdürü Tuğgeneral Ömer Süleyman'ın 29 Ocak 2011'de kendisine 800 kişiden oluşan yabancı bir gücün sınırdan ülkeye sızdığını bildirdiğini aktaran Mübarek, sızanların hangi ülkenin vatandaşı olduğu konusunda bilgi vermediğini söylemişti.

Mübarek, bazı kişilerin ülkedeki karışıklığı artırmak için İhvan ile iş birliği yaparak Gazze'den Mısır'a sızdığını ve Kuzey Sina ilinden söz konusu kişilerin ise ülkeye sızmasını kolaylaştırdığını iddia etmişti.

Devrik Cumhurbaşkanı Mübarek, ülkeye sızdığını ileri sürdüğü kişilerin Refah ve Şeyh Zuveyd kentlerinde silah kullanarak polise ateş ettiğini, mahkumları çıkarmak için hapishanelere ve meydanlara girdiklerini, binaların üzerine çıkarak oradan ateş ettiklerini savunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:06
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. Hüsnü Mübarek'e yalanlama

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