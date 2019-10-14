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Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Gerilim ve şiddetin...

Hamas, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir açıklama yayımladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:25
Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Gerilim ve şiddetin...

Hamas'tan TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

İşte Hamas'ın yayımladığı o bildiri:

Hamas, Suriye’nin kuzey doğusunda yaşananları yakından takip ediyor ve şunları teyid ediyor:

1- Türkiye’nin sınırlarını koruma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlayışla karşılıyor.

2- Hamas, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve ulusal sınırlarının korunmasını destekliyor.

3- Hamas, bölgedeki tüm çekişme ve ihtilaflara son verilerek başta Filistin davası olmak üzere ümmetin sorunlarına yoğunlaşılması çağrısında bulunuyor.

4- Hamas, ABD ve İsrail’in bölgedeki varlığını reddediyor, bu varlığı gerilimin ve şiddetin kaynağı sayıyor.

5- Dolayısıyla Hamas, ABD’nin bölgeden çekilmesi sürecinin devam etmesinin zaruretine vurgu yapıyor.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 22:25
  1. Ordu
  2. Hamas
  3. Hamas Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU4 dk önce
    İyide bunu suuda ,mısıra vs ye de söylede adam olsunlar.
  • ZazaZaza38 dk önce
    Filistini asla birakmiyacaz bu açıklamanız gönülleri fethetti

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