Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Gerilim ve şiddetin...
Hamas, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir açıklama yayımladı.14 Ekim 2019 Pazartesi 22:25
Hamas'tan TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.
İşte Hamas'ın yayımladığı o bildiri:
Hamas, Suriye’nin kuzey doğusunda yaşananları yakından takip ediyor ve şunları teyid ediyor:
1- Türkiye’nin sınırlarını koruma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlayışla karşılıyor.
2- Hamas, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve ulusal sınırlarının korunmasını destekliyor.
3- Hamas, bölgedeki tüm çekişme ve ihtilaflara son verilerek başta Filistin davası olmak üzere ümmetin sorunlarına yoğunlaşılması çağrısında bulunuyor.
4- Hamas, ABD ve İsrail’in bölgedeki varlığını reddediyor, bu varlığı gerilimin ve şiddetin kaynağı sayıyor.
5- Dolayısıyla Hamas, ABD’nin bölgeden çekilmesi sürecinin devam etmesinin zaruretine vurgu yapıyor.
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