Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Gerilim ve şiddetin...

Hamas'tan TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

İşte Hamas'ın yayımladığı o bildiri:

Hamas, Suriye’nin kuzey doğusunda yaşananları yakından takip ediyor ve şunları teyid ediyor:

1- Türkiye’nin sınırlarını koruma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlayışla karşılıyor.

2- Hamas, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve ulusal sınırlarının korunmasını destekliyor.

3- Hamas, bölgedeki tüm çekişme ve ihtilaflara son verilerek başta Filistin davası olmak üzere ümmetin sorunlarına yoğunlaşılması çağrısında bulunuyor.

4- Hamas, ABD ve İsrail’in bölgedeki varlığını reddediyor, bu varlığı gerilimin ve şiddetin kaynağı sayıyor.

5- Dolayısıyla Hamas, ABD’nin bölgeden çekilmesi sürecinin devam etmesinin zaruretine vurgu yapıyor.