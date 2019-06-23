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Hamas'tan Bahreyn Çalıştayı'ndaki Arap katılımına tepki

23 Haziran 2019 Pazar 21:37
Hamas'tan Bahreyn Çalıştayı'ndaki Arap katılımına tepki

GAZZE (AA) - Hamas, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayındaki Arap katılımından duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti.

Hamas yöneticilerinden Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn çalıştayındaki Arap katılımının, konferansı reddeden ve boykot eden Filistin fikir birliğine aykırı olduğunu kaydetti.

Konferansta alınacak Filistin halkına vesayet yoluyla gelecek çözümleri dayatan karar ya da girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydeden Bedran, "Çalıştayda, ABD yönetiminin, Filistin meselesini tasfiye etmek için desteklediği plan bağlamında çıkan kararların tamamı kağıt üzerinde kalacak. Çünkü halkımız, 100 yıldan beri topraklarının özgürlüğü için mücadele etti şimdi de dünya malı için vatan topraklarından feragat etmeyecekler." ifadesini kullandı.

Bedran, Bahreyn'deki çalıştayı boykot eden ülkelerden övgüyle söz ederek, bu tutumun, Filistinlilerin vatanlarındaki ve kutsal değerlerindeki hakları ile topraklarına yeniden dönüş haklarını destekleyen asil ve insani bir tutumu yansıttığını aktardı.

Hamaslı yetkili, "hakların korunması, ekonomik ve mali abluka politikasıyla mücadele" temalı kapsamlı ulusal bir girişimin başlatılması ve Filistinlilerin değişmez değerlerinin savunulmasının bir parçası olarak kapsamlı bir ulusal plan geliştirilmesi çağrısında bulundu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 21:37
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  2. Çalıştay
  3. Hamas
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