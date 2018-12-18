Hamas'tan Avustralya'ya "Kudüs kararından vazgeç" çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınayarak, karardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, karar "Filistin halkına, hukukuna ve tarihine düşmanca" olarak nitelendirilerek, Avustralya'nın geçmişte oy verdiği tüm uluslararası kararlara aykırı olduğu belirtildi.



Kararın Avustralya'ya zarar vereceği ve iki halk arasında birbirinin iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı üzerine kurulu ilişkileri etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a Kudüs kararından vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.



Bu arada açıklamada, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin karara yönelik tutumu kınandı.



Açıklamada, Al Halife'nin, Arap Birliği'nin Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımasını, tutumunu haklı çıkarmaya ve etkilerini azaltmaya çalışmasını kınayan kararını hafife aldığı aktarıldı.

Her ne şekilde ve kim tarafından olursa olsun İsrail ile normalleşmenin reddedildiği açıklamada, İsrail ile normalleşmenin, Filistinlileri sırtından bıçaklamak ve haklarını ihlal etmek olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Arap Birliği, Avustralya'nın bu kararına tepki gösterirken Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın kararını desteklediğini ifade etmişti.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.ِ



Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.



Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.