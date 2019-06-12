Hamas'tan Arap ülkelerinin Bahreyn'deki çalıştaya katılma kararlarına tepki

GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bazı Arap ülkelerinin Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılma kararını kınadı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'deki çalıştayın ABD'nin Filistin davasının tasfiye edilmesine yol açacak "Yüzyılın Anlaşması" planının uygulanması yolunda bir adım olduğunu ifade etti.

Bazı Arap ülkelerinin katılım yönündeki kararını kınayan Berhum, bunun Filistin'in çalıştayı reddeden ortak tutumuna aykırı olduğunu belirtti.

Hamas yetkilisi, tüm Arap ülkelerine çalıştayı ve İsrail'le normalleşme yolundaki her türlü adımı boykot etme çağrısında bulundu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.