Hamas'tan Almanya'ya İsrail kınaması

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Almanya Parlamentosu'nun, hükümetinden tarihi Filistin topraklarında Yahudi devletinin kuruluşunu desteklemesini talep ettiği kararı kınadıkları belirtildi.

''GÜVENLİK VE İSTİKRARI SARSIYOR''

"Almanya devletinden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılında halkımıza güçlü bir destek beklerken İsrail'in devam eden saldırılarına uzaktan yakından değinmeyen bir meclis kararı çıkıyor ve söz konusu kararda bu ırkçı saldırılar kınanmıyor." denilen açıklamada, Almanya Parlamentosu'nun, İsrail'i "Batılı Avrupa değerlerini benimseyen bir ülke" şeklinde nitelemesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

"Bu değerler, Filistinli barışçıl göstericilerden onlarcasının öldürülmesi, çoğu çocuk binlercesinin yaralanmasıyla uyuşuyor mu?" sorusunun yöneltildiği açıklamada, parlamentonun kararının, bölge ile dünyadaki güvenlik ve istikrarı sarstığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca parlamentoya kararından geri adım atması çağrısında bulunuldu.

'15 MAYIS-NEKBE'

Almanya Parlamentosu, İsrail'in 70'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla eş zamanlı olarak perşembe günü "İsrail'in var olma hakkını" tanıdığını yineleyen bir karar almıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.