Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hamas'tan Almanya'ya İsrail kınaması

Almanya Parlamentosu'nda alınan 'İsrail'in var olma hakkının' yeniden tanınması ve Filistinlilere yönelik saldırıların görmezden gelinmesi Hamas tarafından kınandı.

29 Nisan 2018 Pazar 20:02
Hamas'tan Almanya'ya İsrail kınaması

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Almanya Parlamentosu'nun, hükümetinden tarihi Filistin topraklarında Yahudi devletinin kuruluşunu desteklemesini talep ettiği kararı kınadıkları belirtildi.

''GÜVENLİK VE İSTİKRARI SARSIYOR''

"Almanya devletinden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılında halkımıza güçlü bir destek beklerken İsrail'in devam eden saldırılarına uzaktan yakından değinmeyen bir meclis kararı çıkıyor ve söz konusu kararda bu ırkçı saldırılar kınanmıyor." denilen açıklamada, Almanya Parlamentosu'nun, İsrail'i "Batılı Avrupa değerlerini benimseyen bir ülke" şeklinde nitelemesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

"Bu değerler, Filistinli barışçıl göstericilerden onlarcasının öldürülmesi, çoğu çocuk binlercesinin yaralanmasıyla uyuşuyor mu?" sorusunun yöneltildiği açıklamada, parlamentonun kararının, bölge ile dünyadaki güvenlik ve istikrarı sarstığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca parlamentoya kararından geri adım atması çağrısında bulunuldu.

'15 MAYIS-NEKBE'

Almanya Parlamentosu, İsrail'in 70'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla eş zamanlı olarak perşembe günü "İsrail'in var olma hakkını" tanıdığını yineleyen bir karar almıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor. 

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 20:02
  1. Hamas
  2. israil
  3. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İP'li Özdağ'dan itiraf gibi 'Abdullah Gül' açıklaması!
    1. İP'li Özdağ'dan itiraf gibi 'Abdullah..
    2. Suudi Arabistan'da bir ilk! ABD'li..
    3. Hamas'tan Almanya'ya İsrail kınaması
    4. İsrail'in alıkoyduğu Lübnan vatandaşı..
    5. Azerbaycan Grand Prix'ine damga vuran..
    6. Yangın sonucu hayvanlar telef oldu
    7. Balkanların cennet şehri: Üsküp - 2
    8. Balkanların cennet şehri: Üsküp - 1
    9. Kaybolan paraşütçünün cansız bedenine..
    10. Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki!..
    11. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:..
    12. Bill Gates'ten korkutan açıklama: 6..
    13. Terim, Şenol Güneş'in yanına gitti ve...
    14. Körfez ülkelerinden utanç verici..
    15. İngiltere, Fransa ve Almanya İran'ı..
    16. İngiltere'deki okullar analog..
    17. Avusturya'da uçak kazası! Ölüler var
    18. Şırnak'tan acı haber!
    19. Çavuşoğlu Almanya'ya davet edildi
    20. Derbi öncesi flaş olay! Yaralı var
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu muameleyi yapmış!
    M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu muameleyi yapmış!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor