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Hamas'tan "Abluka sürerse Gazze patlayacak" uyarısı

Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad:- "İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı devam ettirmesi halinde Gazze'nin patlayacağı uyarısında bulunuyoruz"- "Eğer İsrail aklını başına almaz ve anlaşmaları uygulamazsa sınırı geçeceğiz. Sabrımız tükendi"

19 Şubat 2019 Salı 20:39
Hamas'tan "Abluka sürerse Gazze patlayacak" uyarısı

GAZZE (AA) - Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad, İsrail'in ablukayı kaldırmaması halinde Gazze Şeridi'nde durumun kontrolden çıkacağı uyarısı yaptı.

Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisinde konuşan Hammad, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı devam ettirmesi halinde Gazze'nin patlayacağı uyarısında bulunuyoruz." dedi.

Ablukaya karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Hammad, "Eğer İsrail aklını başına almaz ve anlaşmaları uygulamazsa sınırı geçeceğiz. Sabrımız tükendi. Gazze sınırındaki gece gösterileri, yanan balonlar ve (sınırdaki) telleri kesme gibi sert araçlar tırmanışta." diye konuştu.

Hammad, İsrail ile normalleşmenin Filistin davasının tasfiye edilmesi anlamına geldiğini, ancak kendilerinin kimseye boyun eğmeden Filistin topraklarında kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.




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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:39
  1. abluka
  2. Gazze
  3. Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad
  4. İsrail

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