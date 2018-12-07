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Hamas'tan ABD'nin karar tasarısını reddeden ülkelere teşekkür

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda reddedilmesi Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı.

07 Aralık 2018 Cuma 11:10
Hamas'tan ABD'nin karar tasarısını reddeden ülkelere teşekkür

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, karar tasarısını reddeden, başarısız olması için çaba sarf eden, Filistin halkının ve direnişin yanında yer alan ülkelere teşekkür edildi.

Tasarının başarısızlığının Filistin'in hakları ve Filistin halkını sevenler için büyük bir zafer olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD yönetiminin karar tasarısını geçirmeyi başaramaması ABD hegemonyasının feci bir başarısızlığı ve ABD yönetimi ile bölgedeki politikalarının büyük bir yenilgisidir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, BM'de ABD'nin ve İsrail'in safında yer alan ülkelere de tutumlarını yeniden gözden geçirerek "Filistin halkına yönelik tehlikeli ve tarihi hatalarını" düzeltmeleri çağrısında bulundu.

İsrail işgaline her türlü yöntemle karşı koymanın Filistin halkının meşru hakkı olduğu ve tüm uluslararası yasalar tarafından teminat altına alındığı belirtilen açıklamada, ABD'nin Filistin halkının direnişini kötülemeye devam etmesinin gerçekleri değiştiremeyeceği, Filistin halkını hakkını talep etmekten ve onu savunmaktan alıkoyamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, herkes tarafından karşı çıkılması ve kınanması gereken gerçek terörün, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi, milyonlarca kişiyi topraklarından göç ettirmesi, Filistin halkına yönelik katliam yapması, Kudüs'ü Yahudileştirmesi, yerleşim birimleri inşa etmesi ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönmesini engellemesi olduğuna dikkat çekildi.

- "Tasarının reddedilmesi ABD yönetimine atılmış bir tokattır"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin karar tasarısının başarısızlığının Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişinin meşruiyetini ve Filistin halkıyla davasına yönelik büyük siyasi desteği temsil ettiğini belirtti.

Ebu Zuhri, "ABD'nin karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda reddedilmesi ABD yönetimine atılmış bir tokattır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada reddedilmişti.

Tasarıya 87 ülke destek verirken, 58 ülke karşı çıkmış, 32 ülke ise çekimser kalmıştı. Karar tasarısının kabul edilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu.

BM Genel Kurulu kararları "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:10
  1. ABD'nin Hamas'a yönelik karar tasarısı
  2. Hamas
  3. Teşekkür

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