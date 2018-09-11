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Hamas’tan Abbas'a flaş suçlama

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmelerini engellemekle suçladı.

11 Eylül 2018 Salı 08:18
Hamas’tan Abbas'a flaş suçlama

"Filistin Bugün" televizyonuna konuşan Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, ateşkes çabalarının halen devam ettiğini ancak Hamas heyetinin müzakerelerin yeniden başlaması için Mısır'a gitmesi yönünde bir çalışma olmadığını belirttdi.

Hayye, Abbas ve Fetih Hareketine, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereleri engelledikleri suçlamasında bulundu.

Ayrıca Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini organize eden Filistinli grupların Kahire'deki görüşmelere fırsat vermek için Kurban Bayramı öncesinde gösterilerin sınırlandırdığını açıkladı.

Filistinli gruplar, Kurban Bayramı öncesinde Mısır tarafıyla Kahire'de, Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşma, İsrail'le ateşkes ve Gazze'de insani yardım projelerinin uygulanması konularıyla ilgili  görüşmeler gerçekleştirmişti.

 

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:18
  1. Filistin Bugün
  2. Hamas
  3. Mahmut Abbas
  4. Filistin

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