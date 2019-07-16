Hamas'ın Rusya'daki temasları

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogdanov'ın Ebu Merzuk ile görüştüğü ve tarafların Filistin meselesini ele aldığı belirtildi. "Görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistinliler arası birliği sağlama çabaları konusunun ayrıntılı şekilde ele alındığı da kaydedildi.

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