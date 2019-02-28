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Hamas ve FHKC'den "BM raporu uluslararası mahkemelere taşınsın" çağrısı

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, BM'nin Gazze raporunda belgelenen İsrail ihlallerinin uluslararası mahkemelere taşınmasını istedi

28 Şubat 2019 Perşembe 21:55
Hamas ve FHKC'den "BM raporu uluslararası mahkemelere taşınsın" çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tüm engelleme çalışmalarına rağmen komisyonun görevini tamamladığı ve önemli sonuçlara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan, Gazze ablukasının hemen ve şartsız kaldırılması için tüm yolların denenmesini, savaş suçlularının yakalanıp uluslararası adalet önünde yargılanmasını talep ediyoruz. Ayrıca halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve zorla çıkarıldığı topraklarına geri dönebilme gibi temel haklarına ulaşabilmesini istiyoruz." denildi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada ise "Hazırlanan rapor, olumlu bir adım. Ancak bununla yetinilmeyip belgelenen ihlallerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) götürülmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu raporun, Filistin'de adaleti sağlamak, İsrail'in işlediği suçları kınamak ve failleri uluslararası mahkemelere sevk etmek için bir fırsat olduğu kaydedildi.

-BM'nin Gazze raporu

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş eden İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:55
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