Hamas ve FDHKC İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

GAZZE (AA) - Hamas ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınadı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırılarını kınıyoruz. Bu durum İsrail'in, ümmetin baş düşmanı olduğunu ve ümmetin birliği için en büyük tehlike olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

FDHKC'den yapılan yazılı açıklamada da Suriye'ye "terörle mücadele" bahanesiyle düzenlenen saldırıların, İsrail'in işlediği suçların üzerini örtmek ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından sıyrılmasını sağlamak için bir göz boyama olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusu bu sabah Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait çok sayıda hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, hava saldırılarının dün işgal altındaki Golan Tepeleri'ne atılan ve İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiği ifade edilmişti.