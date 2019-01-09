GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fetih hareketi ile ilişkilerde yaşanan kötüleşmenin önüne geçilmesini temenni ettiğini belirterek, "Hamas, ulusal birliğin tesisinde ısrarcı." dedi.

Heniyye, Doğu Ortodoks kiliseleri yılbaşı kutlamaları münasebetiyle Gazze'deki Saint Porphyrius Kilisesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Filistin'de ulusal birliğin sağlam ve gerçek temeller üzerine kurulmasını umut ettiklerini söyledi.

Hamas-Fetih ilişkilerinde gelinen duruma işaret eden Heniyye, son dönemde atılan adımlar nedeniyle ilişkilerde yaşanan kötüleşmenin önüne geçilmesine ilişkin temennisini dile getirerek, gelinen noktanın ulusal birliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Heniyye, "Hamas, ulusal birliğin tesisi konusunda ısrarcı." dedi.

Hristiyanların yılbaşını kutlayan Heniyye, Saint Porphyrius Kilisesine yaptığı bu ziyaretin dini, ulusal ve insani değerler üzerine kurulu Filistin topraklarında Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki tarihi ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Fetih ile Hamas arasında özellikle son dönemde artan gerilimin Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı çıkmaza soktuğu ve söz konusu gerginliğin Gazze Şeridi ile Batı Şeria'yı birbirinden tamamen koparabileceği belirtiliyor.

Taraflar arasında bir süredir devam eden gerginliğin son aşaması Filistin yönetiminin 6 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekmesi ve bunun üzerine Hamas'ın kapıların idaresini yeniden teslim alması olmuştu.