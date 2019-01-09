0553 313 94 23

"Hamas ulusal birliğin tesisinde ısrarcı"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de ulusal birliğin tesisi konusunda ısrarcı olduklarını söyledi

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:34
"Hamas ulusal birliğin tesisinde ısrarcı"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fetih hareketi ile ilişkilerde yaşanan kötüleşmenin önüne geçilmesini temenni ettiğini belirterek, "Hamas, ulusal birliğin tesisinde ısrarcı." dedi.

Heniyye, Doğu Ortodoks kiliseleri yılbaşı kutlamaları münasebetiyle Gazze'deki Saint Porphyrius Kilisesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Filistin'de ulusal birliğin sağlam ve gerçek temeller üzerine kurulmasını umut ettiklerini söyledi.

Hamas-Fetih ilişkilerinde gelinen duruma işaret eden Heniyye, son dönemde atılan adımlar nedeniyle ilişkilerde yaşanan kötüleşmenin önüne geçilmesine ilişkin temennisini dile getirerek, gelinen noktanın ulusal birliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Heniyye, "Hamas, ulusal birliğin tesisi konusunda ısrarcı." dedi.

Hristiyanların yılbaşını kutlayan Heniyye, Saint Porphyrius Kilisesine yaptığı bu ziyaretin dini, ulusal ve insani değerler üzerine kurulu Filistin topraklarında Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki tarihi ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Fetih ile Hamas arasında özellikle son dönemde artan gerilimin Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı çıkmaza soktuğu ve söz konusu gerginliğin Gazze Şeridi ile Batı Şeria'yı birbirinden tamamen koparabileceği belirtiliyor.

Taraflar arasında bir süredir devam eden gerginliğin son aşaması Filistin yönetiminin 6 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekmesi ve bunun üzerine Hamas'ın kapıların idaresini yeniden teslim alması olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:34
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Hamas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran AB ile güvenlik iş birliğini gözden geçirmeye hazırlanıyor
    1. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    2. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    3. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    4. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    5. Kenevir nedir?
    6. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    7. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    8. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    9. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    10. Joseph Pulitzer kimdir?
    11. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    12. HDP ilçe belediye başkan adayları 2019..
    13. Ruh ve Beden Sağlığı Hedefinize..
    14. Reyhanlı'da korkutan görüntü! Dere..
    15. Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e..
    16. Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması
    17. Marmaris'ten Erciş'e kışlık giysi ve..
    18. HDP Mardin ilçe belediye başkan..
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Tottenham-Chelsea İngiltere Lig Kupası..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar