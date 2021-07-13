“Hamas terör örgütü değil, seçilmiş bir grup”

Münübe Yılmaz

Filistin asıllı Amerikalılar, Hamas ile ilgili yürüttüğü politikayı gözden geçirmesi için ABD başkanı Joe Biden’a çağrıda bulunarak “Hamas terror örgütü değil, seçilmiş bir gruptur” açıklamasında bulundular. Barış için Filistinli Hristiyanlar Birliği (PCAP) tarafından ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderilen mektupta “ABD ve Filistinliler arasındaki olumlu ilişkilerin artması için ABD yönetiminin Hamas ile ilgili politikasını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor” ifadelerine yer veren birlik, şeffaf ve demokratik bir seçimi savunan herkesin Hamas’ın bir terör örgütü değil, demokratik yollarla seçilmiş bir parti olduğunu kabul edeceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Ramallah ziyareti esnasında yaptığı basın toplantısındaki sözlerine atıfta bulunan Barış İçin Filistinli Hristiyanlar Birliği, Hamas ile ilgili görüşlerini desteklemek için Blinken’in “Filistinliler’in özgür bir şekilde ve güven içerisinde yaşamak için Filistinliler’in kendi istedikleri lideri seçme hakkı vardır ve bu saygı ile karşılanmalıdır” sözlerini hatırlattı.