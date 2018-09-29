0553 313 94 23

Hamas: Sustukça cesaretleniyorlar!

Hamas Sözcüsü Berhum, Arap dünyası ve uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'i suçları konusunda cesaretlendirdiğini ifade etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
Hamas: Sustukça cesaretleniyorlar!

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Arap dünyası ve uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'i suçları konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in barışçıl gösterilere tankla ateş ederek ve gerçek mermilerle müdahalesinin, Gazze'de abluka altındaki masum sivillere yönelik suçunun boyutunu ortaya koyduğunu vurguladı.

 Fevzi Berhum, "Arap dünyası ve uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'i suçları konusunda cesaretlendiriyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu şehit olan Nasır Musbih isimli 12 yaşındaki Filistinli çocuğun, başından vurulduğu öğrenildi. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. 

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilere ateş açması sonucu Muhammed Eşref el-Avavide (26), Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ile Nasır Musbih isimli 7 Filistinlinin şehit olduğu bildirilmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
  1. İsrail
  2. filistin
  3. gazze
  4. kudüs
  5. hamas
  6. Berhum
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni nasıl buldunuz?
    1. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    2. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    3. İstanbul Acıbadem semalarındaki o..
    4. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    5. Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas..
    6. Kalkınma Bankası yeniden..
    7. 8 aylık toplam ihracat 108 milyar..
    8. 5 trilyon doları yöneten yatırımcılara..
    9. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
    10. Burslar için son fırsat
    11. Ankara'da yine çakmak gazı, yine..
    12. İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye..
    13. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM..
    14. İsrail İHA'ları Yunanistan'a..
    15. Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım
    16. İstanbul’da okullara fırtına tatili..
    17. Meteorolojiden İstanbullulara sağanak..
    18. Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan..
    19. Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!
    20. Üniversitelerde oryantasyon günleri..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?