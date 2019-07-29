Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri Akit’e konuştu: Türkiye güçlü olursa Filistin de güçlü olur

Terör devleti İsrail, Amerika’nın desteğiyle Filistin topraklarındaki işgalini küstah bir şekilde sürdürüyor. İslam dünyasının sessizliği bazı Müslüman ülkelerin işgalcilerle sinsi işbirliği ise Siyonist devletin cesaretini artırıyor. İnsanca yaşama hakları ellerinden alınan milyonlarca Filistinli vatanlarından uzakta mülteci durumunda yaşıyor. Vatanlarında kalan Müslümanlar ise akıl almaz zulümlere maruz kalıp üzerlerinde uygulanan ağır ambargolar altında yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’deki çığlığı görmeyen Batılı devletler ikiyüzlü davranarak medya gücünü kullanıp dünyaya insanlık dersi vermeye çalışıyor. Bu çağın en garip mazlumları konumunda olan Gazzelilerin inançlarından başka dayanakları yok maalesef. Bütün çaresizliklere rağmen onurlarından duruşlarından ve vatanları uğruna verdikleri mücadeleden vazgeçmeyen bu insanları tarih elbette kahramanların safında yazacaktır. Bir yanda Batı’nın kör sağır dilsiz tavrı bir yanda Müslüman milletlerin akıl almaz duyarsızlığı arasında kalan mazlumların hikayelerine her gün yeni acılar ekleniyor.

Türkiye’de olmasa...

Masumların feryadı karşısında sessiz kalanlar elbette bunun hesabını Hakk divanında verecektir.

Her şeye rağmen Filistinlilerin yanında kuvvetli bir şekilde duran haykırışlarına kulak kabartan tek ülke Türkiye. Türkiye terör devletinin her ihlalini sert şekilde kınıyor haksızlıkları dünya gündemine taşıyor. Bu tavrın devam etmesi yaptırıma yönelik güçlü adımlar atılması da Türk kamuoyunun dikkatinin kesintisiz Filistin’de olmasıyla mümkün olacaktır. Burada medyaya büyük vazifeler düşmektedir. Bizler de bu duyarlılıkla Yüzyılın Anlaşması gibi haince planların konuşulduğu, Kudüslü Müslümanların evlerinden canlı yayınlarla uzaklaştırıldığı, Batı Yaka’da evlerinin üzerine yıkıldığı Gazze’nin ışıksız, ilaçsız, aç, susuz bırakıldığı bu zor günlerde önümüzde bir imtihan kâğıdı gibi duran Filistin’deki son gelişmeleri Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ile konuştuk...

“Yüzyılın Anlaşması” ellerinde patlayacak!

Fatma Gülşen Koçak: Efendim Yüzyıl Anlaşması ile hedeflenen nedir?

'Yüzyılın Anlaşması ile iki şey amaçlanıyor. Birincisi; Filistin davasını imha etmek, Filistin’i paramparça etmek için. Zaten Filistin davasını bitirmek için bazı icraatlara başladılar. Birleşmiş Milletler, Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Amerika eliyle yardımlarını kesti. Bu kurumun ilgilendiği Filistinli mülteci neredeyse kalmadı. Filistin dışında yaklaşık 7 milyon mülteci var. Bunlar için yapılan bir hizmet yok. Zaten öyle bir kurum da yok diyebiliriz artık. Çünkü Filistinli mültecilerin varlığını göz ardı ediyor. Bu amaç başarısız olacak. Çünkü Filistin halkı her yerde ve Filistin’in hukukunu unutmadılar, unutmayacaklar. İkinci amaç; Arap ülkeleriyle İsrail’in ilişkilerini normalleştirmek. Bu bir bakıma başarılı oldu. Çünkü İsrail Arap ülkelerinin çoğuyla normalleşti. Bazılarıyla masada anlaştı bazılarıyla gizli şekilde.'

Filistin meselesinde Türkiye’nin girişimlerini nasıl buluyorsunuz, başka neler yapılabilir?

'Türk hükümeti, Filistin davasını destekliyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Ne maddi desteği ne insan desteğini ne de siyasi desteğini esirgiyor. Ancak Filistin’in durumu ciddi anlamda kötü. Özellikle Gazze’de durum çok fena. Biliyorsunuz Gazze abluka altında. O yüzden biz Türkiye’den daha fazla hizmetler bekliyoruz.'

Trump hep İsrail’den yana

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason D. Greenblatt ile İsrail Büyükelçisi David Friedman, Doğu Kudüs’te tünel açılışına katıldı. Biz de bunu dehşetle izledik. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

'ABD, Trump döneminde işgalci İsrail ile Filistin arasında eşit olmadı. Aslında o hep İsrail’in yanında durdu. Filistin halkına düşman oldu. Greenblatt ve Friedman tünel açılışına katıldığı zaman aslında onlar bir savaş veriyordu. Bu sadece Filistin halkına değil tüm İslam alemi ile savaşıyor olmak demektir. O tünel açılışına katılmasının kazma vurmasının sembolik anlamı bütün Müslümanlara karşı düşmanlığını göstermektedir. Çünkü Mescid-i Aksa sadece Filistinlilere ait değil, tüm Müslümanlarındır.'

İran da bizi destekliyor

Son dönem İran ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

'İran ile ilişkilerimiz çok iyi. İyi olarak devam etmesini istiyoruz. İran hükümeti Filistin halkına büyük destek veriyor. Sadece maddi yardım değil her konuda yardım ediyor.'

Filistin’deki farklı Müslüman güçlerin bir arada olmasının önündeki en büyük engel nedir?

'Aslında biliyorsunuz, Filistin’de çok parti var. Bazı partiler direnişçi. İslami Cihad vs. bir de diğer taraf var. Aslında bir iş birliği söz konusu. Operasyon odası var. Bunlar birlikte çalışıyor, ortak kararlar alıyor. Ama siyasi olarak aynı görüşte olamayabiliyorlar. Bu her ülkedeki partilerde böyle.'

Osmanlı’yla gurur duyuyoruz

Osmanlı’nın Filistin meselesindeki duruşu ve yönetimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

'Osmanlı Devleti, Filistin ve Arap ülkelerini 400 yıl kontrol etti. Bu dönemden biz gurur duyuyoruz. Ben akademisyenim, tarih bölümünde. Osmanlı tarihini öğrencilerime öğrettim. Son zamanda bazı problemleri oldu ama buna rağmen biz her zaman Osmanlı’ya çok iyi bakıyoruz.'

15 Temmuz hakkında ne düşünüyorsunuz, o gece Filistinliler nasıl bir ruh hali yaşadı?

'15 Temmuz gecesinde darbe girişimi başladığı zaman Filistin halkı Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı. Türk hükümetinin arkasında durdular. Aynı gece darbe girişimi başarısız olduğunda çok sevindiler. Türkiye güçlü olursa Filistin davası güçlü olur. Filistin davası hepimizin ortak davasıdır.'

Tek düşman israil

Hamas’ın politikası değişir mi?

'Hamas’ın dış politikası sabittir. Bütün ülkelerle güzel ilişkiler kurmak istiyoruz. Bizim için sadece İsrail düşmandır. Orta Doğu’da herhangi bir ülke ile problemimiz olmaması için gayret ediyoruz. Tabi hepsi aynı değil. Bazı ülkeler bize çok yakın. Birincisi Türkiye. Sonra Katar ve İran. Kuveyt ve Cezayir de bizi destekliyor.'