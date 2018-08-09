Hamas, Siyonist İsrail'i vurdu! Son yılların en büyük bombardımanı

Özellikle son dönemde Gazze'ye yönelik saldırılarını sıklaştıran katil İsrail Rejimi'ne cevap veren Filistin direnişi dün akşam Siyonist İsrail Rejimi’ne füze yağdırdı.

DİRENİŞTEN SON YILLARIN EN YOĞUN SALDIRISI

Kaynakların aktardığına göre Filistin direnişi, İsrail işgali altındaki topraklara son yılların en yoğun saldırısını gerçekleştirdi. İşgal topraklarına onlarca füze atılırken füzelerin büyük bir çoğunluğu İsrail Savunma Sistemi tarafından etkisiz hale getirilemedi.

SİYONİSTLER SIĞINAKLARA AKIN ETTİ

Filistin direnişinin İsrail işgali altındaki toprakları füzelerle vurmasının ardından işgalcilerin büyük bir panik yaşadığı belirtildi. Siyonist kaynaklardan edinilen bilgilere göre Gazze sınırına yakın olan işgal topraklarının önemli bir bölümünde uzun süre sirenler çaldı. Gazze’den atılan füzelerin ardından Siyonistlerin sığınaklara akın ettiği bildirildi.

SDEROT’TA CİDDİ HASAR OLUŞTU

Filistin direnişinin İsrail işgali altındaki topraklara düzenlediği saldırılara ilişkin olarak İsrail Kanal 7 televizyonu da önemli bilgiler verdi. Söz konusu kanalın aktardığına göre Filistin direnişinin işgal topraklarına yönelik füze saldırıları sonucunda yaralananlar oldu ve Sderot'ta ciddi hasarlar meydana geldi.

SİYONİST REJİM ACİL TOPLANDI

Filistin direnişinin İsrail işgali altındaki topraklara saldırısı, Siyonist İsrail Rejimi’nin Gazze’ye yönelik saldırılarına cevap niteliği taşırken saldırı sonrası Siyonist İsrail yönetimi de büyük panik yaşadı. Direnişin saldırılarının ardından Siyonist İsrail Rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İsrail Savunma Bakanlığı ve ordu yetkilileri ile acil koduyla toplantı yaptığı öğrenildi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA: İŞGAL TOPRAKLARINI BİZ VURDUK

İsrail’in saldırılarına cevap olarak gerçekleştirilen ve Siyonistleri büyük bir paniğe sevk eden füze saldırılarını Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları üstlendi. Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait noktaların çok sayıda roketle vurulduğu kaydedildi.