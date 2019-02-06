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Hamas Mısır görüşmeleri

Hamas Başkanı İsmail Heniye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Kahire'de görüştü

06 Şubat 2019 Çarşamba 01:50
Hamas Mısır görüşmeleri

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil görüşmesinde Filistin'de kapsamlı bir ulusal diyalog için uygun ortamın oluşturulmasının zorunluğu olduğu vurgulandı.

Hamas Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Başkanı İsmail Heniye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Kahire'de görüştü.

Görüşmede, Filistindeki bölünmüşlüğün sonlandırılması, seçim hazırlığını üstlenecek, Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasına karşı koyacak, Filistin siyasi yapısının birliğini yeniden sağlayacak ulusal birlik hükümetinin kurulmasının zorululuğu ve kapsamlı bir ulusal diyalog için uygun ortamın oluşturulmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, bölgede Filistin davasının karşı karşıya olduğu siyasi durumlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Mısır yönetiminin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin barışçıl yapısının korunmasının zorunlu olduğunun kendilerine iletildiği kaydedildi.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Heyetler, Mısır yönetimiyle birçok siyasi konu yanı sıra Filistin davası ve ikili ilişkilere dair konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 01:50
  1. Gazze
  2. Hamas Hareketi Başkanı İsmail Heniye
  3. Kahire
  4. mısır istihbarat başkanı

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