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“Hamas liderlerinin evlerini yıkın”

İsrailli politikacı Yair Lapid Hamas liderlerinin Gazze’deki evlerinin yıkılması gerektiğini söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:00
“Hamas liderlerinin evlerini yıkın”

Münübe Yılmaz

Eski gazeteci yazar, İsrailli politikacı Yair Lapid, işgalci İsrail’in, Hamas liderlerinin Gazze’deki evlerini yıkması gerektiğini söyledi. “Hamaslı teröristlerin İsrail’e karşı gerçekleştirdiği saldırıların bedelini ödemeleri lazım” diyen Lapid, Hamas’ın İsrail’e karşı yaptıklarının sonucuna katlanması gerektiğini ifade etti. Lapid, terör devleti İsrail’in her zaman barıştan yana olduğunu ama caydırıcı uygulamarda bulunmadıkları takdirde, Hamas’ın aradaki ateşkesin kıymetini bilmeyeceğini de iddia etti. 30 Mart’tan bu yana Filistinliler’in Büyük Geri Dönüş gösterileri ile taşlı, sopalı çeşitli yollardan İsrail’e saldırdığını söyleyen Lapid, Hamas’ın iki ülkenin arasını kızıştırarak aradaki barışı bozduğuna dair komik bir açiklamada da bulundu. İsrail Savunma Güçleri’nin sınırı aşan en ufak bir saldırı tehdidine dahi göz yummaması ve karşılığı en ağır şekilde vermesi gerektiğini savunan Lapid, İsrail’in Beersheba şehrinde gerçekleşen patlamada evinde çocukları ile yaralanan İsrailli kadından bahsederek, Filistin tarafından hayatını kaybedenleri görmezden geldi. Yaklaşık 155 Filistinli’nin hayatını kaybettiği gösterilerde binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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