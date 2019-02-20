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Hamas lideri Heniyye'den "Mescid-i Aksa'da toplanma" çağrısı

Hamas lideri İsmail Heniyye Filistinlilere cuma günü için Mescid-i Aksa'da toplanma çağrısında bulundu

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
Hamas lideri Heniyye'den "Mescid-i Aksa'da toplanma" çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Batı Şeria'daki Filistinlilere cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanmaları çağrısı yaptı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlileri cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanma ve orada nöbet tutarak İsrail'in attığı adımları başarısız kılmaya davet etti.

Heniyye, "Bedeli ne olursa olsun Aksa'ya kurulan komplolar işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

Filistinli direnişçileri Mescid-i Aksa'yı korumaya davet eden Heniyye, Arap dünyasından da İsrail ile normalleşme çabaları ve yöneticileriyle bir araya gelmeyi bırakarak, Filistin davasının önemi ve İsrail'in gerçek düşman olduğunun farkına varmasını istedi.

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisinin korumasında, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girmişti.

- Son günlerde gerilim arttı

İsrail polisi dün akşam Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı İsrail polisince pazar günü zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:27
  1. Hamas
  2. İsmail Heniyye
  3. Mescid-i Aksa

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