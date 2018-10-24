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Hamas lideri Heniyye, Gazze'de Mısır güvenlik heyeti ile görüştü

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı ve ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 21:27
Hamas lideri Heniyye, Gazze'de Mısır güvenlik heyeti ile görüştü

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye ve Hamas'tan bazı yöneticiler, Gazze'ye gelen Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Ruhi Muştehi ve Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu da hazır bulundu.

Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Abdulhalık başkanlığındaki heyet, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularındaki görüşmeleri tamamlamak üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmıştı. Bunun, Mısır güvenlik heyetinin bir hafta içerisinde Gazze'ye yaptığı üçüncü ziyaret olduğu belirtiliyor.

Heyet, Fetih ile Hamas yetkilileri ve İsrail hükümetiyle Filistin uzlaşısı ve ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

Filistin'de 2007'den bu yana 'siyasi bölünmüşlük' yaşanıyor

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı. Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 21:27
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