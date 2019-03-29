Hamas lideri Heniyye: "Gazze'de ciddi bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki insani krizin çözülmesi için Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le "ciddi bir ateşkes" üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Hamas lideri Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda gerçekleştirilecek anlaşmanın, "saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, projelerin yürütülmesi ve sınırların açılması"nı kapsadığını belirtti.

Ateşkes anlaşmasının, başta elektrik kesintisi olmak üzere kronikleşen birçok sorunun Gazze ablukası kaldırılarak çözülmesini de içerdiğini ifade eden Heniyye, Mısır ve Filistinli diğer siyasi gruplarla "ciddi bir ateşkese" varmak amacıyla çarşamba gününden bu yana görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Hamas'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu vurgulayan Heniyye, İsrail'in tutumu ve Filistin halkının taleplerine yaklaşımını ciddi bir şekilde incelediklerini bu çerçevede yarınki Toprak Günü'ne kadar yol haritasının netleşeceğini aktardı.

Katar ile Birleşmiş Milletler'le de olduğu gibi ablukanın hafifletilmesi ve imar konularında yakın temas halinde olduklarını bildiren Heniyye ayrıca, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının iyileştirilmesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı meselelerinin masada olduğuna dikkati çekti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, tüm senaryolara ve alternatiflere açık olduklarını belirterek, "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşüyle büyük fedakarlıklar yapan halkımızın menfaatlerine hizmet edecek bir karar almaktan çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Gazze'den atılan bir roket, 25 Mart sabahı Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, 25 Mart'ta yerel saatle 22.00'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.













