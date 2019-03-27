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Hamas Lideri Haniye: “İsrail mesajımızı aldı”

Hamas’ın lideri İsmail Haniye, iki gündür İsrail tarafından yapılan hava saldırılarına karşı yapılan direniş için“Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:53
Hamas Lideri Haniye: “İsrail mesajımızı aldı”

Hamas’ın lideri İsmail Haniye, iki gündür İsrail tarafından yapılan hava saldırılarına karşı yapılan direniş için“Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır." dedi.



Hamas’ın lideri İsmail Haniye, İsrail’in hava saldırısında yıkılan ofisinin enkazını ziyaret etti. Haniye, enkazın yanında yaptığı açıklamada, Hamas’ın Gazze sınırının yakınında şiddetin yükselmesiyle İsrail’e bir ders verdiğini savundu. Haniye, Başkanlık Ofisinin restore edileceğini söyleyerek, “Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır. Gazze’deki Siyonist kibrini bitmesine yardımcı olan herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.



Öte yandan Haniye, Gazzelileri İsrail’in ablukasını kırmak için her cumartesi yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün birinci yıldönümünde yapılacak gösterilere davet etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:53
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